Эксперты: в России ставки аренды выросли из-за дефицита предложения

К декабрю ставки начнут снижаться за счет выхода на рынок недорогих квартир считают специалисты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ставки аренды квартир в РФ выросли за счет повышения платы за коммунальные услуги и сокращения бюджетных вариантов. К декабрю ставки начнут снижаться за счет выхода на рынок недорогих квартир, рассказали эксперты, опрошенные ТАСС.

"В первом полугодии 2025 года на фоне активного роста предложения и ограниченного спроса средняя стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась почти на 2%, двухкомнатных - на 0,8%. Ближе к традиционному сезону пикового спроса в августе-сентябре, средние ставки аренды начали восстанавливать утраченные позиции, в том числе на фоне роста платы за коммунальные услуги и ожиданий арендодателей высокого спроса", - рассказала ТАСС директор департамента аренды федеральной компании "Этажи" Ольга Павлинова.

Она уточнила, что самый распространенный вариант - когда собственник несет фиксированные затраты, а арендатор оплачивает переменные по показаниям приборов учета. Тем не менее при любом варианте затраты на ЖКХ учитываются в стоимости аренды.

По словам эксперта, в большинстве крупнейших городов России объем предложения относительно прошлого года вырос на 35-40%. "Поэтому рост средней стоимости аренды на 0,5% в августе и 1,1% в сентябре на однокомнатные квартиры в целом по России и двухкомнатных на 0,3% и 1,1% соответственно, это скорее иллюзия, чем реальность. И связана она с тем, что часть собственников подняли ставки аренды после повышения тарифов ЖКХ в июле, но спрос на такие объекты был минимальный. Второй фактор роста средних ставок аренды - это изменение структуры предложения - арендаторов интересуют наиболее бюджетные варианты жилья, в том числе спрос сместился от центральных локаций в сторону "спальников". Сокращение предложения бюджетных вариантов съемного жилья в итоге привело к росту средних ставок аренды", - объяснила эксперт ТАСС.

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елены Чегодаевой, причиной роста арендных ставок стало увеличение сезонного спроса, сокращение в летние меясцы самых доступных вариантов, дефицит малоформатных лотов. "На рынок стали выходить в том числе более дорогие варианты в престижных районах", - сказала в беседе с ТАСС Чегодаева.

Что будет со ставками

Руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков ожидает стабилизацию на рынке с начала осени, постепенное восполнение предложения и коррекцию медианных ставок в сторону снижения за счет выхода на рынок долгосрочной аренды более бюджетных лотов. "Наименьшую активность в течение года мы ожидаем в декабре и январе. Такая тенденция связана с предновогодним периодом и последующими длинными выходными", - рассказал собеседник ТАСС.