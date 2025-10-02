В РФ 2,8 млн семей могут лишиться доступа к льготной ипотеке при дифференцировании ставок

По данным исследования сервиса Сбербанка "Домклик", это может произойти из-за введения дифференцированных льготных ставок

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Порядка 2,8 млн семей в России могут лишиться доступа к ипотеке на выгодных условиях после введения дифференцированных льготных ставок, говорится в исследовании сервиса Сбербанка "Домклик".

В сервисе напомнили, что Минфин изучает модель семейной ипотеки, которая может заменить программу с единой ставкой 6%. Один из обсуждаемых вариантов: 12% - на первого ребенка, 6% - на второго и 4% - на третьего и более детей.

"По данным последней переписи населения, более 55% семей в России с одним ребенком, 33% - с двумя, а три и более детей приходится на оставшиеся 12% семей. Всего в России 11,6 млн семей с ребенком возрастом до 7 лет, а общая доля семей, в которых такой ребенок единственный, то есть подходящий под условия получения "Семейной ипотеки", порядка 34% или 4 млн от общего числа семей с детьми. Таким образом, порядка 2,8 млн семей, за исключением уже воспользовавшихся программой (1,2 млн семей), могут лишиться доступа к выгодной ставке", - отмечается в исследовании. По подсчетам аналитиков, в 2025 году медианный ежемесячный платеж заемщиков по "Семейной ипотеке" составляет 31,4 тыс. рублей. В случае введения новых условий для семей с одним ребенком платеж вырастет на 38% до 43,5 тыс. рублей в месяц.

Повышение ставки и ежемесячного платежа повлечет за собой увеличение числа отказов, считают аналитики. Определяющим фактором для отказа в ипотечном кредите является показатель долговой нагрузки (ПДН) - это доля от дохода за исключением других обязательств, которая будет тратиться на ежемесячный платеж. Если выплаты по ипотеке и другим кредитам будут поглощать 80% и больше от дохода заемщика, то это повлечет отказ в выдаче кредита. "Среди тех, кто уже взял ипотеку под 6%, около 20% заемщиков "Семейной ипотеки" с высокой долей вероятности не смогли бы получить кредит, так как при ставке 12% их показатель долговой нагрузки составил бы более 80%. Если брать в расчет, что половина 55% из них с одним ребенком, то возможности взять кредит лишилось бы 11% семей", - отмечается в исследовании.

По словам директора департамента "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, дифференцирование льготных ставок по "Семейной ипотеке" в зависимости от количества детей приведет к потере части ипотечных заемщиков, особенно тех, кто не сможет уложиться в ограничение показателя долговой нагрузки на уровне 80%. "Таким образом общая доступность программы, из-за непрохождения порога ПДН в 80%, снизится на 10%", - приводятся в сообщении слова Лейпи.

О влиянии ключевой ставки

Кроме того, для потенциальных заемщиков семейная ипотека по новым условиям может стать невыгодной из-за снижения ключевой ставки ЦБ и рыночных условий ипотечного кредитования, добавили аналитики. "Так, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявлял, что планируемое среднегодовое значение ставки на 2026 год - 12-13%, то есть на уровне семейной ипотеки для семей с одним ребенком. А концу 2026 года размер ключевой ставки может достичь однозначного уровня, то есть менее 10%. Многие, кто был вынужден взять семейную ипотеку под 12%, окажутся в условиях, когда рыночная ставка станет ниже льготной", - отмечают аналитики.