Эксперт Белокуров: интерес к новостройкам в городах-миллионниках вырос на 10,3%

Чаще всего просматривают объявления о продаже двухкомнатных квартир, рассказал коммерческий директор "Яндекс Недвижимость"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Число просмотров объявлений на рынке новостроек в городах-миллионниках РФ выросло в сентябре более чем на 10% по сравнению с июнем, больше всего интерес вырос к двухкомнатным квартирам (+33,2% к июню), сообщил ТАСС коммерческий директор "Яндекс Недвижимость" Евгений Белокуров.

"По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", в сентябре 2025 года в среднем по городам-миллионникам активность пользователей на рынке новостроек увеличилась: число просмотров объявлений выросло на 1,8% по сравнению с августом и на 10,3% к июню. Наибольшую динамику показали двухкомнатные квартиры: (+9,1% к августу, +33,2% к июню) и однокомнатные (+5,6% к августу, +27,4% к июню)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторичном сегменте по миллионникам число просмотров объявлений с июня увеличилось на 2%. В сентябре показатель остался на уровне августа, продемонстрировав колебание менее процента в месячном отношении. Наибольшую положительную динамику показали однокомнатные квартиры: +1,5% к августу и +2,7% к июню.

"Динамика спроса во многом определяется денежно-кредитной политикой. Цикл снижения ключевой ставки, начавшийся в июне, сформировал у покупателей уверенность в прогнозируемости ипотечных условий и стимулировал принятие решений о сделках, на этом фоне мы отмечаем и увеличение активности на рынке первичной и вторичной недвижимости", - прокомментировал ТАСС Белокуров.

Вторичный рынок отреагировал быстрее в течение квартала, так как он наиболее чувствителен к изменениям в условиях ипотеки, добавил эксперт. На первичном рынке рост интереса поддерживается как государственными льготными ипотечными программами, так и субсидированными ипотечными программами девелоперов, поэтому динамика спроса менее заметна, а активность покупателей первичной недвижимости можно назвать стабильной. Кроме этого, дополнительно девелоперы стимулируют покупателей скидками, рассрочками и нефинансовыми бонусами - наличием отделки, специальными программами вроде трейд-ин.