Эксперт Ашихмин: самая дорогая усадьба в Москве продается за 9 млрд рублей

Владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA сообщил, что речь идет об усадьбе в Орлово-Давыдовском переулке

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Самая дорогая усадьба в Москве продается в Орлово-Давыдовском переулке почти за 9 млрд рублей, сообщил ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин.

"Сейчас предлагается городская усадьба в Орлово-Давыдовском переулке площадью 5 тыс. кв. м с участком 2 га стоимостью $110 млн (около 9 млрд рублей). Причем в эту сумму не входит внутренняя отделка, которая потребует дополнительно $40 млн (3,26 млрд рублей). Соответственно, инвестиции в готовый продукт составят $150 млн (более 12 млрд рублей)", - рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, продается усадьба под реконструкцию в Басманном районе. "Можно купить основное здание, основное здание с флигелями и оформить на себя участок от 30 соток до 1 га. В зависимости от конфигурации пакета цена может быть от 2 млрд до 7 млрд. То есть - основное здание 2 млрд, основное здание и флигели - 4 млрд, а эти же здания с большим парком 7 млрд рублей", - уточнил Ашихмин.

Усадьбы предлагаются и на первичном, и на вторичном рынках, добавил эксперт. "Частные владельцы практически никогда не продают их на открытом рынке. Люди расстаются с такими трофейными объектами только в крайних случаях", - отметил он.

"Восстановление исторического комплекса построек занимает около 10 лет, процесс требует колоссальных усилий и затрат, как и дальнейшее содержание. Самые интересные сегодня на рынке усадьбы от 2 до 5 тыс. кв. м на участках от 30 соток до 2 га. В целом цена на такие владения начинается от 50 млн долларов (4 млрд рублей). Подобные предложения есть в Китай-городе, на Проспекте Мира, Замоскворечье, Таганке, в Басманном районе. Как правило, семьи, которые владеют такими усадьбами, имеют в комплексе и жилые пространства, и офис. Если усадьба обременена сервитутом, то владельцы обязаны пускать людей по определенным дням в парк. А в некоторых случаях есть даже обязательство пускать в гостевые покои", - объяснил Ашихмин.