В РЖД оценят технологии "СберСити" по мониторингу и управлению недвижимостью

Сервис, в частности, способен автоматически выявлять внештатные ситуации и возникшие инциденты

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "РЖД-технологии" оценит возможность внедрения программно-аппаратного комплекса "СберСити" по мониторингу и управлению недвижимостью "Андромеда" в рамках цифровой трансформации РЖД. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано сторонами на международном форуме "Цифровая транспортация 2025", сообщили в пресс-службе "СберСити".

"Андромеда" позволяет создать единую систему для анализа данных телеметрии и управления всем инженерным оборудованием и процессами диспетчеризации объектов. Единая платформа мониторинга позволяет повысить эффективность и прозрачность функций эксплуатации на различных объектах недвижимости. По результатам проведенного тестирования будет принято решение о возможности использования сервиса в административных и офисных зданиях РЖД. Также решение может использоваться на железнодорожных вокзалах и различных объектах инженерной инфраструктуры компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис автоматически выявляет внештатные ситуации и возникшие инциденты, он также является эффективным инструментом энергоменеджмента и позволяет в режиме реального времени оптимизировать объем потребляемых ресурсов и затраты на них. "Андромеда" используется для управления инженерными системами жилых и коммерческих объектов "СберСити". Всего дистанционный контроль с помощью цифрового решения осуществляется более чем на 8 тыс. различных объектах недвижимости.

"Применение умных технологий в системах инцидент-менеджмента, управления зданиями и энергоменеджмента открывает доступ к новым уровням производительности и устойчивости бизнеса. Благодаря автоматизированному мониторингу и анализу данных организации получают уникальные возможности для предотвращения аварийных ситуаций, минимизации эксплуатационных расходов, оптимизации ресурсов и повышения комфорта сотрудников", - рассказал заместитель гендиректора по вопросам IT и искусственного интеллекта АО СЗ "Рублево-Архангельское" (Сберсити) Евгений Чуланов.

Первый заместитель генерального директора "РЖД-технологии" Евгений Крекотень подчеркнул, что компания с 2019 года занимается цифровой трансформацией и внедряет сквозные цифровые технологии в периметр холдинга "РЖД". "Применение решений от крупнейших игроков российского IT-рынка, тем более, успешно используемых в сложных, территориально распределенных структурах, позволяет нам соответствовать статусу инновационной российской компании и успешно выполнять проекты цифровой трансформации", - сообщил он.