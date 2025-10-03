Российские новостройки будут оценивать по разработанной при участии ДОМ.РФ методике

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новые жилые дома в России будут оценивать по разработанной при участии ДОМ.РФ методике, говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ и Национальный центр государственно-частного партнерства (Группа ВЭБ.РФ) договорились о совместном продвижении методики оценки и верификации жилых объектов нового строительства по системе "Клевер". Соответствующее соглашение было подписано сторонами в Городских лабораториях ВЭБ.РФ", - отмечается в сообщении.

Разработанная при участии ДОМ.РФ с учетом опыта "зеленых" стандартов методика "Клевер. Жилье" позволит участникам рынка проводить комплексную оценку многоквартирных жилых домов и подтверждать соответствие принципам экологичного строительства и социальной устойчивости. Ранее подобная система распространялась только на нежилую недвижимость.

Внедрение методики оценки жилья по новой системе направлено на снижение воздействия строительства на окружающую среду, повышение энергоэффективности зданий, обеспечение доступности инфраструктуры для маломобильных групп населения, а также на укрепление доверия со стороны покупателей и инвесторов.

"Распространение прозрачной системы оценки на жилые дома окажет существенное влияние на развитие "зеленого" строительства и повышение качества городской среды, что соответствует стратегическим задачам развития жилищного сектора в России", - приводятся в сообщении слова директора по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марины Слуцкой.