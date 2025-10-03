Объем инвестиций в недвижимость России сократился на 8% за девять месяцев

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость России за три квартала 2025 года сократился на 8%, до 606 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate.

"Совокупно по России объем инвестиций в недвижимость по итогам первых трех кварталов 2025 года достиг 606 млрд руб., что на 8% уступает показателю за аналогичный период прошлого года", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, первая половина года характеризовалась сдержанными темпами вложений - показатель первого полугодия 2025 года был на 25% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Однако в августе-сентябре на столичном рынке был закрыт ряд крупных сделок, напомнили в компании.

"Суммарный годовой показатель инвестиций на рынке недвижимости России в 2025 году может достигнуть 750-800 млрд руб., что будет ниже результата предыдущего года практически на 40%, однако демонстрирует возвращение рынка к сбалансированному состоянию после пиковых значений в 2023-2024 гг. Определяющими факторами останутся уровень ключевой ставки ЦБ и уменьшение количества сделок по выходу иностранных инвесторов", - прокомментировал член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.