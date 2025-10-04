Эксперт Чегодаева: стоимость земли в Подмосковье выросла на 5%

Средняя цена сотки составила 2,5 млн рублей, отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость сотки земли в Московской области выросла на 5% с начала 2025 года - до 2,5 млн рублей, сообщила ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

"На сегодняшнем рынке Московской области насчитывается порядка 7,5 тыс. земельных участков ИЖС в 50 км от МКАД. По сравнению с началом года их количество выросло на 35%. Средняя цена сотки составляет 2,5 млн рублей, что на 5% больше, чем в начале года", - рассказала собеседница ТАСС.

По ее словам, больше всего средняя цена сотки выросла на Рублево-Успенском шоссе - на 12% и составила 6,1 млн рублей, на Рублевском - на 11% до 1,3 млн рублей, на Новорижском - на 10,8% до 4 млн рублей и на Ильинском - на 9,2% до 4,6 млн рублей.

Снизилась средняя цена сотки на Щелковском (до 443 тыс. рублей), Домодедовском (до 2,3 млн рублей) и Варшавском шоссе (до 1,14 млн рублей) - на 2,4%-3,4%.