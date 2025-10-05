В ЛНР заявили, что новый закон о недвижимости позволит легально оформить имущество

Он вступил в силу 5 октября

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Федеральный закон об особенностях признания в РФ документов на недвижимость в Донбассе и Новороссии, вступивший в силу 5 октября, позволит легально оформить имущество в ЛНР. Такое мнение ТАСС выразил председатель комитета Народного совета (парламента) ЛНР по бюджету, налогам и собственности Алексей Белецкий.

По его словам, федеральный закон, устанавливающий особенности признания в РФ документов на недвижимость в Донбассе и Новороссии, устанавливает четкие правила для владельцев недвижимости в ЛНР.

"Закон № 193-ФЗ действительно призван помочь жителям новых регионов, создавая переходный правовой механизм. Закон предоставляет владельцам недвижимости прозрачный и легальный способ подтвердить свои права в российской правовой системе, даже если изначально они были оформлены по украинским законам, также он помогает избежать "тупиковых" ситуаций, когда на один объект недвижимости могут претендовать разные лица по документам, выданным украинскими и республиканскими органами. Закон четко определяет приоритет документов, выданных органами ЛНР. Работа региональных комиссий и действие упрощенного порядка установлены до 1 января 2028 года. Это означает, что у жителей ЛНР есть достаточно времени, чтобы урегулировать свои имущественные вопросы", - сказал он.

Белецкий отметил, что, согласно закону, документы, выданные органами власти Украины, будут признаваться на территории России при соблюдении двух условий. Во-первых, если они были выданы в пределах полномочий этих органов и в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент в ЛНР. Во-вторых, если на ту же самую недвижимость не было выдано документов официальными органами или нотариусами ЛНР. При этом документы на недвижимость, выданные госорганами ЛНР и действовавшие на день принятия республики в состав РФ, признаются автоматически и не требуют дополнительной проверки. "Важно отметить, что для граждан Украины сохраняется особый порядок. Им для регистрации прав на недвижимость необходимо предварительно получить специальное разрешение в коллегиальном органе, созданном указом главы республики. Положительное решение региональной комиссии о соответствии документов не отменяет этой необходимости", - сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что в ЛНР для проверки соответствия украинских документов создадут специальную региональную комиссию. Если комиссия примет положительное решение о соответствии документов, выданных украинскими госорганами - появится возможность зарегистрировать имущество в Росреестре. "Отрицательное решение комиссии делает регистрацию невозможной, но его можно обжаловать в суде", - сообщил Белецкий.

Закон, устанавливающий особенности признания в РФ документов о праве на недвижимость, действовавших на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на день их принятия в состав страны, президент РФ Владимир Путин подписал в июле, он вступил в силу 5 октября.