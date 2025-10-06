Чибис доложил Матвиенко о сдвигах в реновации воинских гарнизонов в Заполярье

Спикер Совета Федерации отметила положительную динамику в реновации закрытых военных гарнизонов Мурманской области и напомнила, как было в начале нулевых

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Реновация закрытых военных гарнизонов в Мурманской области вышла на позитивную динамику, сообщил глава региона Андрей Чибис на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Я докладывал о ходе развития Мурманской области, например о модернизации гарнизонов, которая для нас чувствительна. Она медленно, но пошла. Президенту спасибо, что поддержал. Командная работа, все, и теперь идет обновление гарнизонов. Когда въезжаешь, видишь, как дома ремонтируются, соцучреждения, дороги", - сказал Чибис.

Матвиенко отметила положительную динамику в реновации закрытых военных гарнизонов Мурманской области и напомнила, как было в начале нулевых. [В гарнизонах] семьи военных, там нет воды, там нет тепла, с канализацией проблемы. Хорошо, что вы этим как губернатор тоже лично занимаетесь, мотивируете и Минобороны, чтобы они активно работали", - подчеркнула она.

В Мурманской области реновация ЗАТО ведется по инициативе властей региона с 2019 года. По программе реновации гарнизонов и военных городков в Заполярье улучшить жилищные условия смогут более 152 тыс. человек, это почти 20% населения Заполярья. В регионе расположены 27 населенных пунктов, включая пять ЗАТО, с дислокацией военнослужащих и членов их семей.