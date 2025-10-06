BnMAP.pro: "новая вторичка" оказалась дешевле новостроек в Москве почти на 50%

Новостройки и вторичная недвижимость с годом получения разрешения на ввод от 2020 года есть в 101 районе Москвы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вторичное жилье в Москве, построенное с 2020 года, дешевле новостроек на 47,8%, говорится в сообщении системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"В Москве средняя цена кв. м новостроек превышает среднюю цену кв. м в домах на вторичном рынке, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию с 2020 года, на 47,8%. Максимальный разрыв отмечен премиум-классе, минимальный - в бизнес-классе", - отмечается в сообщении.

Новостройки и вторичная недвижимость с годом получения разрешения на ввод от 2020 года есть в 101 районе Москвы. Аналитики выяснили, что в 63 из них цена "квадрата" новостроек выше, чем вторичного жилья. В 38 районах средняя цена квадратного метра на регулярном рынке выше, чем в новостройках. По данным аналитиков, максимальный разрыв средних цен предложения отмечен в районах с наибольшей концентрацией высокобюджетных новостроек: это, например, Хамовники, Якиманка и Мещанский. В этих районах преобладает элитная, премиальная застройка, и чаще всего отсутствует предложение новостроек массового сегмента.

В 39 районах Москвы "новая вторичка" дороже новостроек по средней цене квадратного метра. Это характерно для районов, в которых есть недостаток предложения на вторичном рынке или же такое предложение представлено в домах более высокого класса, чем имеющееся предложение на первичном рынке.

В классе "комфорт" разница между средней ценой метра вторички и новостроек составляет 10% в пользу новостроек (средняя цена "квадрата" комфорт-класса на первичном рынке - 351,9 тыс. рублей, на вторичном - 319,4 тыс. рублей). Однако есть районы, где наблюдается заметное смещение средней цены "квадрата" как в сторону новостроек, так и в сторону предложений регулярного рынка. Например, в Марфино новостройки комфорт-класса дороже "вторички" на 42% (494,6 тыс. рублей против 348,2 тыс. рублей за кв. м), а в районе "Аэропорт", напротив, вторичка дороже новостроек на 41% (540,3 тыс. рублей против 321,0 тыс. рублей за метр).

Разница цен между новостройками и вторичкой в бизнес-классе минимальная - всего 0,1% в пользу новостроек ("квадрат" на первичном рынке предлагается в среднем за 583,1 тыс. рублей, а на регулярном - за 582,8 тыс. рублей). Разрыв цены "квадрата" между первичной и регулярной недвижимостью премиум-класса выражен наиболее заметно: в целом по Москве новостройки дороже вторички в этом сегменте на 61% (1351,5 тыс. рублей против 839 тыс. рублей).