В Московском регионе число сделок с новостройками выросло в сентябре на 10,5%

По информации системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP.pro, рост отмечается во всех точках региона

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 11,1 тыс. сделок с новостройками зарегистрировано в Московском регионе сентябре 2025 года, что на 10,5% больше показателей августа. Об этом говорится в сообщении системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP.pro.

"В сентябре 2025 года в Московском регионе зафиксировано 11 134 лота в сделках, что на 10,5% больше данных августа. Суммарная площадь лотов в сделках составила 526 121 кв. м, это на 12,3% больше, чем в августе", - говорится в материалах.

Рост отмечается во всех точках региона. В старых границах Москвы в сентябре зафиксировано более 5,27 тыс. сделок, что на 10,3% больше по сравнению с августом. Общая площадь проданного жилья составила свыше 267,2 тыс. кв. м, что на 12,6% больше, чем месяцем ранее. В Новой Москве зарегистрировано более 1,8 тыс. сделок, что на 4,7% больше августовских значений. Суммарная площадь реализованных квартир выросла на 5% к августу, до 82,1 тыс. кв. м. В Подмосковье продано чуть более 4 тыс. квартир, что на 13,8% больше показателей августа. Рост по суммарной площади сделок составил 15,7%, до 176,7 тыс. кв. м.

Аналитики полагают, что росту числа сделок способствует постепенное смягчение денежно-кредитной политики Банком России и начало осеннего сезона активности на рынке.