НОСТРОЙ поддержал идею выдачи льготной ипотеки молодым семьям под обязательства

С точки зрения самого продукта - льготной ипотеки под обязательства рождения детей - уже придумано несколько конструкций, отметил президент компании Антон Глушков

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддерживает возможность реализации идеи выдачи льготной ипотеки молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка на определенный срок. Об этом рассказал в беседе с ТАСС президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

"Нужно предоставить возможность взятия льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и остальным. Основной краеугольный вопрос - что делать с молодыми семьями, у которых нет детей. Ведь сейчас возможность улучшения жилищных условий появляется только после рождения ребенка. Хотелось бы - и у нас были по этому поводу дискуссии, как это сделать, как это формализовать, - чтобы появилась возможность давать льготные ипотечные программы молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок. Если в течение этого срока обязательства по рождению со стороны семьи не исполнены, они переходили бы на обычную рыночную ставку, если обязательства состоялись - ставка осталась бы льготной", - сказал Глушков.

С точки зрения самого продукта - льготной ипотеки под обязательства рождения детей - уже придумано несколько конструкций, отметил эксперт. Однако стоит вопрос наличия под это ресурсов, сказал он.

"Все надеются, что снижение ключевой ставки Банком России даст Минфину больше свободы с лимитами, что появятся возможности расширения льготных программ или донастройки существующих. Когда макроэкономическая ситуация станет стабильнее, появится возможность еще на 2-3 пункта снизить ключевую ставку. Это должно дать возможность Минфину перераспределить средства и говорить о мотивации более широкого круга семей для улучшения демографии в России", - заключил Глушков.

Ранее идею введения в РФ ипотеки с господдержкой для молодых семей, которые планируют рождение детей, предлагал депутат Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщал, что Минфин рассматривает механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Например, при рождении третьего ребенка предлагается понизить ставку до 4%, отмечал он.