"Домклик": почти 8% продающихся на "вторичке" квартир имеют более трех собственников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Почти 8% квартир, продающихся на вторичном рынке России, находится в собственности более чем у троих владельцев - часто объекты перешли нынешним собственникам в качестве долей по наследству, либо были куплены семьей, где доли выделены несовершеннолетним. Об этом говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".

"Среди продающихся на вторичном рынке РФ квартир в собственности у троих и более человек находятся 7,9%. Часто такие объекты - это перешедшее нынешним собственникам наследство в качестве обязательных долей по закону или же жилье купленное семьей, где доли были выделены несовершеннолетним детям", - отмечается в материалах.

При этом большинство квартир - 77% - на вторичном рынке РФ находится в собственности у одного владельца, что делает объект более ликвидным и снижает ряд рисков. Двух собственников имеют 15,1% экспонирующихся на рынке квартир - зачастую они в собственности у семей, в том числе купленные в ипотеку или доставшиеся по наследству детям из одной семьи.

По данным аналитиков, более половины квартир на вторичном рынке РФ (60,3%, +0,9 процентных пункта за год) находятся в собственности свыше пяти лет. Среди причин - освобождение от налога при продаже: при владении недвижимостью более пяти лет он, как правило, не уплачивается. Собственников, владеющих недвижимостью от трех до пяти лет - 15,7% (+0,7 п.п. в годовом выражении), менее трех лет - 24% (-1,5 п.п. год к году).

Отмечается, что для большинства участников российского рынка недвижимости сделки с ней - редкое событие, но иногда квартиры покупаются в качестве инвестиций, переходят по наследству, которое новые владельцы стремятся реализовать, или становятся объектом "флиппинга" - бизнеса на перепродаже недвижимости после ремонта.