"Единый заказчик" призвал чаще устраивать экзамены для проектировщиков в России

Заместитель генерального директора по проектированию публично-правовой компании Денис Белюк также предложил сделать реестр специалистов с более широкой градацией

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Экзамен для проектировщиков в РФ необходимо устраивать чаще, чем раз в пять лет. Такое мнение в ходе круглого стола в Госдуме высказал заместитель генерального директора по проектированию публично-правовой компании "Единый заказчик" Денис Белюк.

"Сам экзамен - раз в пять лет - слишком большой период, за это время много всего меняется. Кроме того, сама "нормативка" не подсвечивает все нюансы проектирования и тонкости действий, которые должен осуществлять проектировщик, начиная с захода в экспертизу, сбора данных. Все это прописано в каких-то памятках, регламентах, и от этого все "собирается", - отметил Белюк.

Он также предложил сделать реестр специалистов с более широкой градацией. "Не может быть только черное и белое. Есть люди, которые хороши работают, есть те, кто похуже. Но на маленьком объекте они, наверное, справятся с задачей", - указал Белюк.