ТАСС: самая дешевая квартира в России стоит 450 тыс. рублей

Жилье расположено в городе Харабали в Астраханской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Среднестатистическая квартира в России стоит 6,8 млн рублей, самая дешевая - в 15,1 раза меньше, 450 тыс. рублей, выяснил ТАСС вместе с аналитиками рынка недвижимости.

Самая дешевая квартира продается за 450 тыс. рублей, следует из базы объявлений "Циан". Она находится в городе Харабали в Астраханской области. Однокомнатная квартира без ремонта площадью 21 кв. м находится в пятиэтажке 1982 года. Есть балкон, небольшая кухня площадью 4 кв. м. Владелец в объявлении указал, что торг уместен.

Недорогую квартиру также можно купить в Архангельской области в городе Коряжма. Она продается за 500 тыс. рублей. Площадь "однушки" в кирпичном доме 1966 года постройки - 19 кв. м.

В Краснодаре в Музыкальном микрорайоне можно купить студию без отделки площадью 17,5 кв. м за 630 тыс. рублей. Квартиру в доме с центральными коммуникациями продают срочно. Среди преимуществ (помимо цены) - закрытая территория и красивый двор.

Немного дороже - 690 тыс. рублей - стоит "двушка" в Астраханской области (поселок Каспий). В объявлении указано, что находится в живописном районе дельты Волги, рядом с Астраханским заповедником, вокруг грибные и ягодные места. Квартира площадью 52 кв. м находится в двухэтажном кирпичном доме с газовым отоплением.

В деревне Подлесово Нижегородской области можно купить однокомнатную квартиру за 1,5 млн рублей. Ее площадь - 39 кв. м.

Стоимость квартир в России

"В сентябре 2025 года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в среднем по России составила 140 тыс. рублей. За месяц этот показатель снизился на 0,4%, а в годовом выражении вырос на 2,6%", - рассказали ТАСС в "Яндекс Недвижимости".

По данным аналитиков, медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке составила 6,8 млн рублей, за месяц стоимость изменилась на +0,2%, что соответствует стагнации, при этом за год рост составил 4,9%. Объем предложения готового жилья за месяц сократился на 3,1% и на 7,8% по сравнению с сентябрем 2024 года.

По словам ведущего аналитика федеральной компании "Этажи" Александра Иванова, причин низкой цены может быть очень много, например, в южных регионах часто занижают цену до нереальной, чтоб привлечь потенциальных покупателей, такие объявления даже получили свое название - "фонари". "Есть регионы, где традиционно сложились низкие цены на жилье, нет факторов для их существенного роста, то есть отсутствует платежеспособный спрос или объем предложения существенно его превышает. Аномально низкая цена может быть связана с неудовлетворительным состоянием квартиры, проблемой с документами или ее нахождением в аварийном доме. Всегда надо смотреть стоимость аналогов и досконально проверять правоустанавливающие документы и продавца", - напомнил ТАСС Иванов.