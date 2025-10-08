ДОМ.РФ: средний срок строительства частных домов с экроу не превышает семи месяцев

Директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков отметил, что спрос на индивидуальное жилищное строительство остается высоким

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с применением механизма эскроу составляет 110 кв. м, а средний срок строительства - не более семи месяцев. Об этом рассказал директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков на форуме архитекторов и девелоперов "Город.Человек.Будущее".

"По данным платформы строим.дом.рф, средняя площадь строящихся подрядчиками частных домов с эскроу составляет 110 кв. м, а средний срок строительства не превышает семи месяцев", - сказал он.

Среди трендов, по его словам, практичные одноэтажные частные дома и дома высокой степени заводской готовности, домокомплекты. "Средняя стоимость возведения теплого контура частного дома по данным заключенных договоров подряда, которые строительно-подрядные организации в силу требований закона раскрывают на платформе строим.дом.рф, находится на отметке 7 млн рублей", - сказал Квасенков.

С 1 марта 2025 года в ходе реформы рынка ИЖС стало обязательным строительство индивидуальных домов с использованием защитного механизма эскроу-счетов при использовании ипотеки по программам с господдержкой.

По словам Квасенкова, спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) остается высоким, а ипотечное кредитование в этом сегменте показывает рост даже на фоне общего "охлаждения" рынка в условиях достаточно сложной денежно-кредитной политики Банка России. После спада в начале этого года к августу произошел четырехкратный рост среднемесячной выдачи ипотеки на ИЖС, при этом августовские показатели сопоставимы с показателями аналогичного месяца прошлого года и даже показывают положительную динамику в 18%, отметил он.