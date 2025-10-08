ДОМ.РФ и ВТБ договорились о пилоте в сфере недвижимости для Биржи данных

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ и ВТБ договорились о партнерстве по запуску пилотных проектов Биржи данных для российского рынка недвижимости, говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ и ВТБ договорились о стратегическом партнерстве по запуску пилотных проектов Биржи данных для российского рынка. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Finipilis-2025. В рамках совместной деятельности отраслевая платформа данных, разрабатываемая ДОМ.РФ, станет поставщиком для новой цифровой площадки, обеспечив биржу качественными массивами обезличенной информации рынка недвижимости", - отмечается в сообщении.

ВТБ предоставит финансовую и проектную экспертизу. Пилотный проект позволит не только ускорить технологическое развитие и повысить эффективность работы представителей бизнеса, но и развивать инфраструктуру и городскую среду в жилых районах по всей стране с учетом данных строительства жилья. Например, данные будут полезны телеком-операторам для оценки рентабельности подключения новостроек и частных домов к своим сетям. Также обмен данными даст возможность создавать сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ).

"Сегодня большие данные становятся движущей силой прогресса в любой отрасли. В жилищном строительстве важность данных еще выше, так как вокруг человека, его места жительства строится вся остальная городская среда - от социальных объектов и дорог до линий связи и торговых пространств", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака.

ДОМ.РФ ранее уже разработал и запустил в работу протокол обмена данными о жилищном строительстве через программный интерфейс наш.дом.рф (API ЕИСЖС). Он позволяет получать достоверные и актуальные сведения о строящихся домах из системы и интегрировать их в собственные информационные ресурсы. Наш.дом.рф содержит данные о 4,3 тыс. застройщиков, 45 тыс. домов и 9,3 млн квартир, включая данные об уже сданных объектах и индивидуальных домах.

"Объединение усилий государственного института развития, крупнейшего банка и технологической компании создает мощную основу для формирования единой цифровой площадки для доступа к уникальным отраслевым данным. Наша общая задача - сделать обмен информацией удобным, максимально эффективным и безопасным для всех участников", - отметил заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик.