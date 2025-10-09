Фальков: 32% студенческих общежитий в России нуждаются в капремонте

В 2026 году финансирование этих работ увеличат до 22,9 млрд рублей, сообщил глава Минобрнауки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Треть общей площади всех студенческих общежитий России остро нуждается в капитальном ремонте. В 2026 году финансирование капремонта общежитий увеличат втрое - до 22,9 млрд рублей, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

"Благодаря решению президента в этом году мы запустили масштабную программу капитального ремонта общежитий. И в этом году было выделено 8 млрд рублей. Мы до этого проанализировали потребности в капитальном ремонте. Порядка 5 млн кв. м, то есть 32% общей площади всех зданий, тех, что остро нуждаются в капитальном ремонте", - сказал он.

По словам Фалькова, сумма финансирования капремонта общежитий в 2026 году будет утроена и составит 22,9 млрд рублей. В 2027 году она вырастет до 25,5 млрд рублей, а в 2028 году - до 27,2 млрд рублей.