Эксперт Богданов: фигурирующие в деле Момотова отели могут распродать

Их также могут частично снести в случае выявления при экспертизе опасности дальнейшей эксплуатации

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Отели сети "Мартон", фигурирующие в гражданском споре Генпрокуратуры (ГП) РФ с бывшим судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым, после обращения в доход государства могут быть распроданы на торгах или частично снесены в случае выявления при экспертизе опасности дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщил ТАСС председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Ранее в четверг в Останкинском суде Москвы состоялось оглашение материалов по иску об обращении в доход государства активов Момотова и его предполагаемых компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Согласно данным ГП, строительство сети отелей "Мартон" носило незаконный характер: земельные участки фактически изымались на основании судебных решений из муниципальной собственности, отели возводились в отсутствие какой-либо разрешительной документации с многочисленными нарушениями градостроительных требований и пожарной безопасности, вводились в эксплуатацию на основании судебных решений.

"Есть несколько сценариев. Первый и наиболее вероятный: здания будут переданы в Росимущество, и Росимущество, скорее всего, передаст их в управление какой-нибудь уважаемой управляющей компании, после чего сам комплекс будет реализован "поотельно", или целиком сразу все отели вместе [распродадут] на торгах, после чего [они] обретут новых хозяев и, соответственно, уже перейдут в управление под новую команду", - заявил Богданов.

При этом он не исключил, что в случае выявления при проведении градостроительной экспертизы факта небезопасности эксплуатации какого-либо из отелей ввиду допущенных при строительстве нарушений объект может быть снесен с последующей перепродажей земельного участка. "Вероятность этого сценария сильно меньше, но тоже исключать [бы] не стал, потому что, как мы сейчас понимаем, очень многие объекты возводились, запускались с достаточно большим объемом внутренних нарушений", - резюмировал собеседник агентства.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко.