КС разъяснил права служащих полиции по пользованию служебного жилья

Правовой вопрос возник в связи с жалобой жителя Череповца Бориса Маркова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) разъяснил права служащих органов внутренних дел на пользование служебным жильем после увольнения. Об этом сообщает пресс-служба КС РФ.

"У сотрудников, заключивших договоры найма жилых помещений до введения данного ограничения и имевших стаж службы не менее 10 лет, рождались правомерные ожидания того, что их увольнение со службы не приведет к выселению из служебного жилья до обеспечения другим помещением или единовременной социальной выплатой, ради которых они состояли на учете", - отмечается в пресс-релизе.

Правовой вопрос возник в связи с жалобой жителя Череповца Бориса Маркова. За год до своего ухода со службы в звании майора полиции, в марте 2021 года, мужчина был принят на учет для получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья решением жилищной комиссии, при этом выслуга Маркова составила почти 22 года.

Во время службы заявителю предоставлялась служебная квартира по срочным договорам найма, однако после увольнения в продлении договора ему было отказано. Покидать жилье мужчина отказался, в связи с чем УМВД обратилось в суд. Суды первой и апелляционная инстанции встали на сторону Маркова, однако кассационная инстанция отменила решение, указав, что 30 декабря 2021 года продолжительность необходимой выслуги, препятствующей выселению из служебного жилья после увольнения, была увеличена с 10 до 25 лет.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд отметил, что принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства должен соблюдаться при любом неблагоприятном воздействии на правовое положение. ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", установивший оспариваемую заявителем норму, не предполагает ни переходного периода, ни придания закону обратной силы. Кроме того, не предполагалось и применение положения к возникшим до его вступления в силу отношениям, также в тексте прямо указывается на действие гарантии при выслуге, превышающей 25-летний срок, и других предусмотренных законом случаях.

"Обжалуемая заявителем норма не только в силу своего конституционного смысла, но и по буквальному содержанию не может исключать реализации прав, приобретенных гражданами на основании ранее действовавшего законодательства, даже если лица были уволены из ОВД после введения в силу нового регулирования, как это произошло в случае заявителя", - поясняется в пресс-релизе.

Правоприменительная практика в данном случае не исключает введения указанного ограничения по стажу и к ранее возникшим жилищным отношениям. Тем не менее, у тех сотрудников, которые на момент введения нормы не только заключили договоры о найме жилых помещений, но и имели выслугу 10 лет и более, существовали ожидания, что при увольнении они не будут выселены из служебного жилья до обеспечения другим или предоставления единой социальной выплаты.

"Иное означало бы - вопреки конституционным принципам равенства всех перед законом и судом и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства - нарушение возникших из ранее действовавшего регулирования обязательств государства по отношению к таким гражданам", - добавили в пресс-службе.

В случаях, когда договор о найме был заключен после введения нового положения, служащие уже должны были знать об изменившихся условиях их жилищного обеспечения при увольнении.