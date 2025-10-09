В ГД внесли законопроект о запрете изъятия у многодетных участков за долги

Также предлагается установить запрет на изъятие автомобиля, принадлежащего должнику - члену многодетной семьи, в том случае, если он является единственным транспортным средством

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете изъятия за долги земельного участка или автомобиля, принадлежащих многодетной семье. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ, расширив перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. В данный перечень предлагается включить бесплатные земельные участки, выданные в качестве меры поддержки семьям с тремя и более детьми. Также предлагается установить запрет на изъятие автомобиля, принадлежащего должнику - члену многодетной семьи, в том случае, если этот автомобиль является единственным транспортным средством в семье.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях обеспечения социальной защиты многодетных семей. "Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей", - говорится в документе.