ТАСС: самые маленькие в России квартиры продаются в Москве и Геленджике

Аналитики отмечают, что спрос на малогабаритные квартиры площадью до 20 кв. м на вторичном рынке РФ вырос за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самые маленькие в России квартиры на вторичном рынке в домах постройки 2000-х гг. продаются в Москве - 8 кв. м, и Геленджике - 10,4 кв. м, выяснил ТАСС вместе с аналитиками рынка недвижимости.

"Самое маленькое жилье - апартаменты-студия площадью 8 кв. м на северо-востоке Москвы в районе Отрадное. Мини-студия имеет жилую площадь 4,5 кв. м и потолки высотой 2,7 м, санузел, ремонт и теплый пол. Квартира предлагается за 2,5 млн рублей", - рассказали аналитики "НДВ Супермаркет недвижимости".

На втором месте - квартира-студия площадью 10,4 кв. м на первом этаже четырехэтажного дома в Геленджике. Жилье предлагается за 3,95 млн рублей. Квартира имеет косметический ремонт, потолки высотой 2,1 м, кухонную мебель, технику и совмещенный санузел с водонагревателем, рассказал ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

Третью строчку разделили между собой апартаменты под Анапой и две студии в Подмосковье. Апартаменты площадью 11,1 кв. м экспонируются в анапском селе Витязево за 2,1 млн рублей. Они предлагаются с ремонтом и кухней площадью 4 кв. м. Чуть дороже - за 2,5 млн рублей - экспонируется квартира-студия аналогичной площади в подмосковном городском округе Старая Купавна - также с косметическим ремонтом, кухней и техникой.

Еще одна миниатюрная квартира-студия площадью 12,4 кв. м предлагается недалеко от студгородка Красноярска за 2,5 млн рублей. Это жилье на первом этаже кирпичного дома с косметическим ремонтом, санузлом и кухней площадью 3 кв. м.

Рост спроса

Спрос на малогабаритные квартиры площадью до 20 кв. м на вторичном рынке РФ вырос за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7%, сообщил Иванов. При этом спрос на квартиры площадью от 20 до 39 кв. м увеличился на 25,9%, площадью от 40 до 59 кв. м - на 18,3%, от 60 до 79 кв. м - на 9,1%, от 80 до 99 кв. м - лишь на 1%.

По словам аналитика, основная причина роста спроса на малометражки - низкая доступность рыночной ипотеки для покупки вторичной недвижимости, из-за чего люди откладывают покупку своей первой квартиры, а это часто самые небольшие по площади варианты. "Есть явный тренд на накопление отложенного спроса, который хлынет на рынок при более существенном снижении ключевой ставки и может спровоцировать резкое удорожание таких типов жилья", - заключил собеседник ТАСС.

В свою очередь руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов предупреждает, что на рынке есть случаи, когда исходное полноценное жилое помещение делится на несколько, но эти трансформации находятся в серой зоне законодательства. "Насколько корректно в них оформлены документы и как реализованы технические доработки (перенос мокрых зон и вентиляции) - предмет исследования "на месте". По соотношению цены и качества они проигрывают любым полноценным малогабаритным квартирам и студиям. Могут использоваться для оформления регистрации, под склад или офис", - сказал Попов в беседе с ТАСС.