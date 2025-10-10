Эксперт Белокуров: интерес к студиям в новостройках РФ вырос на 29,5% за квартал

В сентябре на первичном рынке количество просмотров объявлений об их продаже увеличилось на 5,3%

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Интерес к квартирам-студиям на первичном рынке в городах-миллионниках России растет: количество просмотров соответствующих объявлений увеличилось в сентябре 2025 года на 5,3% за месяц и на 29,5% - за третий квартал. Об этом рассказал ТАСС коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

Читайте также

На все готовенькое: что происходит с ценами на квартиры в новостройках

"В сентябре 2025 года интерес к студиям на первичном рынке в городах-миллионниках остается на достаточно высоком уровне. Так, количество просмотров объявлений о продаже формата на первичном рынке увеличилось на 5,3% за месяц и на 29,5% - за квартал", - сказал он.

На вторичном рынке в сентябре интерес к квартирам-студиям снизился на 7,9%, однако в квартальном выражении динамика также положительная - +6,9%, добавил Белокуров.

В среднем по миллионникам медианная стоимость студий в новостройках в сентябре составила 203 тыс. рублей за кв. м, медианная стоимость квартиры - 5,8 млн рублей при средней площади 28 "квадратов". На "вторичке" медианная стоимость студий составила 171 тыс. рублей за кв. м, полная стоимость - 4,3 млн рублей при средней площади 25,6 кв. м.

"Студии остаются сравнительно новым форматом жилья. Они востребованы как у покупателей, рассматривающих для приобретения первую недвижимость, а также и у инвесторов, приобретающих компактное жилье для сдачи в аренду", - рассказал Белокуров.

Квартира-студия - жилье с открытой планировкой, в котором кухня, гостиная и спальня объединены в одном пространстве.

Аренда студий

По словам Белокурова, медианная ставка долгосрочной аренды студий в городах-миллионниках составляет 32 тыс. рублей при средней площади 28,1 кв. м. В мегаполисах такой формат рассматривают 18,9% арендаторов. Студии на рынке долгосрочной аренды чаще всего рассматривают те, кто планирует жить один, выбирает свою первую съемную квартиру или имеет ограниченный бюджет, но при этом планирует жить в новом доме. На долю студий приходится около 13% просмотров объявлений новостроек и около 11% - на вторичном рынке, отметил эксперт. Показатель остается на примерно одном уровне несколько месяцев подряд, что говорит о сформировавшемся интересе к компактным форматам как к доступному решению для жизни и инвестиций.