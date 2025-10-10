Памятник архитектуры 1920-х купили на аукционе ДОМ.РФ более чем за 520 млн рублей

Дом приобрел основатель "Рейтинга букмекеров" Паруйр Шахбазян

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ реализовал на аукционе дом, построенный в 1920-х годах в стиле рационализма в Даниловском районе Москвы, за 520,05 млн рублей. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"ДОМ.РФ подвел итоги аукциона по продаже помещений в здании 1920-х годов, построенном в редком стиле рационализма в Даниловском районе Москвы. Новый собственник получит 36 жилых и два нежилых помещения общей площадью 3,58 тыс. кв. м в доме, входящем в состав ансамбля "Ворота коммуны". В качестве современного приспособления здесь предлагается сохранить жилую функцию или открыть апарт-отель. В торгах приняли участие трое претендентов на объект. Конечная цена составила 520,05 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Согласно открытым данным, дом приобрел основатель "Рейтинга букмекеров" Паруйр Шахбазян. В настоящее время предприниматель является директором ассоциации участников игровой индустрии "Ответственная игра", а также владеет компаниями в сфере рекламного, игрового и гостиничного бизнеса.

Приобретенное на аукционе здание находится на улице Лестева на окраине исторического Хавско-Шаболовского жилмассива - недалеко от Шуховской башни и Даниловского рынка. Экспериментальный для своего времени комплекс зданий был построен по проекту авангардистов-рационалистов - Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА). Жилой массив спланирован таким образом, что Г-образные дома внутри квартала, установленные под углом 45 градусов к дорожной сети, формируют треугольные внутренние дворы, а здания по периметру жилмассива обрамляют композицию. Два дома на перекрестке улиц Хавской и Лестева представляют собой парадный въезд в квартал, за что получили обиходное название "Ворота коммуны". В 1940-е годы они были надстроены двумя этажами.

Объект является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Отмечается, что победителю аукциона предстоит отреставрировать и сохранить объект, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.