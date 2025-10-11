В Смоленской области идет активное строительство жилья по 23 программам

План выполнен на 90,7%

СМОЛЕНСК, 11 октября. /ТАСС/. Смоленская область выполняет план по вводу жилья более чем на 90%, строительство идет по 23 программам, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2025 году в регионе ведется строительство жилья по 23 федеральным и региональным программам. План выполнен на 90,7% от установленного соглашением с Министерством строительства России. Введено в эксплуатацию 371,9 тыс. кв. метров жилья, из которых 120,5 тыс. кв. метров - многоквартирные дома, а 251,4 тыс. кв. метров - индивидуальное жилищное строительство", - отмечают в пресс-службе.

"Важно, чтобы современное и новое жилье было во всех муниципалитетах региона", - отметил губернатор области Василий Анохин. По его словам, с 2024 года успешно ведется строительство домов в центрах муниципальных округов при поддержке программы "Комплексное развитие сельских территорий".

В апреле 2025 года ключи от новых квартир получили врачи, учителя, тренеры, работники местных предприятий г. Дорогобуж. Всего там 64 квартиры, 40 из которых - служебное жилье для сотрудников местных предприятий и социальных учреждений.