В Москве число онлайн-заявлений на регистрацию недвижимости увеличилось на 8,6% за год

В управлении Росреестра по столице сообщили, что в третьем квартале 2025 года принято свыше 396 тыс. онлайн-заявлений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 137,6 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости принято в Москве в сентябре 2025 года, что на 8,6% больше показателя сентября прошлого года - 126,6 тыс. заявлений. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В сентябре 2025 года управлением Росреестра по Москве принято 137 606 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что на 8,6% больше августа текущего года (126 725). По сравнению с сентябрем 2024 года (126 699) данный показатель вырос на 10 907 заявлений (+8,6%), а к аналогичному периоду 2023 года (125 686) рост составил почти 9,5%", - отмечается в сообщении.

В третьем квартале 2025 года принято свыше 396 тыс. онлайн-заявлений, что на 2,3 тыс. заявлений превышает предыдущее пиковое значение 2024 года, когда поступило 393,7 тыс. таких заявлений, а к аналогичному периоду 2023-го рост составил 5,6%.

За январь-сентябрь 2025 года принято 1,18 млн онлайн-заявлений, что на 9,6 тыс. заявлений (+0,8%) больше по отношению к первым девяти месяцам прошлого года - 1,17 млн заявлений. К аналогичному периоду 2023 года - чуть больше 1 млн заявлений в электронном виде - число таких обращений выросло на 15,1%.