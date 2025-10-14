Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 12,6% за месяц

Старт осеннего сезона на рынке готового столичного жилья ознаменовался ростом числа зарегистрированных договоров купли-продажи к августовскому значению, сообщил глава Росреестра по Москве Игорь Майданов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве увеличилось в сентябре 2025 года на 12,6% до 11,9 тыс. договоров в сентябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице со ссылкой на главу ведомства Игоря Майданова.

"В сентябре 2025 года Росреестром по Москве зарегистрировано 11 985 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. К предыдущему месяцу (10 645) число оформленных сделок на вторичном рынке выросло на 12,6%", - отмечается в сообщении.

За январь-сентябрь 2025 года в столице зарегистрировано 97,9 тыс. сделок со "вторичкой", что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - 101,7 тыс. - и на 23,3% уступает девяти месяцам 2023 года - 127,5 тыс. сделок.

Майданов отметил, что начало осеннего сезона на рынке готового жилья в Москве ознаменовалось ростом числа зарегистрированных договоров купли-продажи по сравнению с августовским значением. Помимо этого, показатель увеличился на 5,2% в годовом разрезе к сентябрю 2024 года (11 393). Однако к показавшему рекорд для сентября аналогичному месяцу 2023 года (16 976) число зарегистрированных договоров сократилось на 29,4%.