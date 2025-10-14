Минстрой: ввод жилья в России в 2025 году может составить 102 млн кв. м

Задача муниципалитетов и региональных властей - обеспечивать земельные участки для индивидуального жилищного строительства необходимой инфраструктурой, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ввод жилья на территории РФ по итогам 2025 года может составить 100-102 млн кв. м, из которых чуть больше половины будет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе пленарной сессии Международного жилищного конгресса в Москве.

"В этом году мы выйдем на ввод прядка 100-102 млн кв. м жилья, из которых чуть больше половины будет индивидуальное жилищное строительство. Мы с коллегами из Росреестра видим, что, благодаря мерам поддержки для ИЖС и, по сути, переходу ИЖС на эскроу, ипотека выдается, люди присматриваются к частным домам. Задача муниципалитетов и региональных властей - обеспечивать земельные участки для ИЖС необходимой инфраструктурой", - сказал он.

Стасишин отметил, что для многоквартирного жилья в РФ был достаточно серьезный задел - на сегодняшний день выдано 15,7 тыс. разрешений на строительство общей площадью 173,8 млн кв. м со сроком окончания в 2025 году. "Если не будет переносов, мы видим еще порядка 20 млн кв. м, в 2026-м - порядка 49 млн кв. м жилья. Мы стабильно идем на уровни последних нескольких лет, несмотря на небольшую распроданность", - заключил он.