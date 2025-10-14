Минстрой допустил временный спад строительства в регионах

Это связно с переносом ввода квадратных метров, сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спад строительства может наблюдаться в отдельных регионах из-за переноса ввода квадратных метров, сообщил в ходе пленарного заседания Международного жилищного конгресса замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"В моменте действительно мы можем увидеть по объему метров (спад строительства - прим. ТАСС). Стройка циклична, у нас есть переносы. Застройщики либо вправо, либо влево, как и региональные власти, которые сдвигают сроки", - отметил замминистра.

Он уточнил, что новые квадратные метры часто вводят не 31 декабря, а 1 января.

"И вроде если 31 декабря регион введет, то он молодец, а если 1 января введет - он еще больше молодец, так как создал задел на следующий год. Иногда мы видим "чудеса" с объемами квадратных метров, введенных 1-2 января", - рассказал Стасишин.