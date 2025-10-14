Минстрой и ЦБ обсуждают условия рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что также удалось продвинуться в выполнении поручений, которые были даны президентом РФ Владимиром Путиным по итогам совещания по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минстрой и Банк России договариваются об условиях рассрочки после ввода жилья в эксплуатацию, которые помогли бы максимально обезопасить граждан. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе пленарной сессии Международного жилищного конгресса в Москве.

"Центробанк и Минфин почти договорились о том, как будет выглядеть механизм рассрочки после ввода жилья, чтобы максимально обезопасить граждан. Мы также продвинулись (в выполнении поручений - прим. ТАСС), которые были даны президентом РФ по итогам совещания по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - сказал он.

По словам Стасишина, на прошлой неделе прошло совещание с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, в ходе которого Минстрой почти пришел к общему соглашению с ЦБ по вопросу механизма рассрочки - с учетом использования кредитных историй покупателя. "Это нужно, чтобы человек мог обслуживать рассрочку, понимал, что у него хватит ресурсов это сделать. И чтобы банки понимали. Это не так это просто, но мы практически договорились с Центробанком", - заключил он.

Ранее о необходимости проработать программу рассрочки после ввода первичного жилья в эксплуатацию сообщил Хуснуллин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.