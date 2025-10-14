В России ввели более 4,7 млн кв. м жилья при содействии ДОМ.РФ

Жилье было построено в 56 регионах России для 94,1 тыс. семей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 4,7 млн кв. м жилья введено в России с начала 2025 года при участии ДОМ.РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"За 9 месяцев 2025 года с применением инструментов ДОМ.PФ построено более 4,7 млн кв. м жилья", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Жилье было построено в 56 регионах России для 94,1 тыс. семей. В том числе из общего объема ввода с использованием проектного финансирования от банка ДОМ.PФ построено около 2,6 млн кв. м жилья, еще 1,16 млн кв. м - на участках, переданных через аукционы, а с применением инфраструктурных облигаций - 643,2 тыс. "квадратов" жилья.

Больше всего жилья с применением инструментов госкомпании ввели по итогам первых трех кварталов этого года: Тюменская область - около 549 тыс. кв. м, Краснодарский край - 454,4 тыс. кв. м, Московская область - 409,3 тыс. кв. м, Москва - около 396 тыс. кв. м и Санкт-Петербург - 389,3 тыс. кв. м.

В январе-сентябре текущего года власти 30 регионов РФ выдали разрешения на строительство более 1,25 млн кв. м жилья на участках, переданных госкомпанией. В целом с начала года компания вовлекла в оборот 343 земельных участка общей площадью около 896 га в 65 регионах. В тройке лидеров по вовлечению в оборот - Подмосковье (217,5 га), Астраханская область (153,8 га) и Удмуртская Республика (153,2 га). "Задача ДОМ.PФ - не просто способствовать увеличению объемов строящегося жилья, а комплексно развивать регионы", - приводятся в сообщении слова гендиректора ДОМ.PФ Виталия Мутко.

За девять месяцев 2025 года также было согласовано 22 проекта комплексного развития территорий (КРТ) в 15 регионах на участках площадью около 816 га под строительство свыше 2,62 млн кв. м жилья с инфраструктурой.