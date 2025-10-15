Минстрой утвердил свод правил применения стали в строительстве жилья

Это позволит сокращать сроки возведения зданий и строить объекты на сложных грунтах, отметили в министерстве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минстрой России утвердил новый свод правил для применения стали в жилищном строительстве, позволяющий сокращать сроки возведения зданий и строить объекты на сложных грунтах, говорится в сообщении министерства.

"Минстроем России утвержден и вводится в действие с 15 октября 2025 года новый свод правил "Здания многоэтажные жилые со стальным каркасом. Правила проектирования". Документ обеспечивает формирование нормативной базы для внедрения технологий индустриального строительства в массовое жилищное строительство", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, применение стальных конструкций обеспечивает сокращение сроков возведения зданий, уменьшение массы конструкций на 30-40%, что снижает нагрузку на фундаменты и позволяет строить объекты на сложных грунтах. "Кроме того, технология способствует повышению экологичности и перерабатываемости строительных материалов. Принятие свода правил является важным шагом для развития индустриального строительства в России, дает возможность повысить скорость возведения жилья, а также снизить себестоимость строительства", - приводятся в сообщении слова Музыченко.

Работа над документом была организована ФАУ "ФЦС" совместно с Ассоциацией развития стального строительства (АРСС) и научных организаций с учетом результатов ряда научно-исследовательских проектов в области совершенствования конструктивных решений и повышения долговечности строительных материалов.

"Введение нового свода правил создает основу для дальнейшего внедрения инноваций и стандартизации подходов в строительной отрасли. Это шаг к развитию отечественного производства строительных конструкций и материалов, который обеспечит устойчивый рост и повышение технологического уровня жилищного строительства. Отсутствие несущих стен в зданиях на металлокаркасе позволяет реализовывать любую поэтажную планировку, а минимизация "мокрых процессов" обеспечивает возможность всесезонного строительства в различных регионах страны", - уточнил директор ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин.