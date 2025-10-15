В России стартовал пятый сезон ипотечного марафона

Эксперты расскажут, на какие детали стоит обращать наиболее пристальное внимание при планировании покупки недвижимости

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пятый сезон Всероссийского ипотечного марафона стартовал в России, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"Пятый сезон Всероссийского ипотечного марафона в 2025 году проходит с 13 октября по 16 ноября. Основная тема марафона в текущем году - "Шаг за шагом к своей недвижимости", - отмечается в сообщении.

Проект реализуется ДОМ.РФ совместно с Минфином России и Банком России. Экспертами марафона выступят специалисты в области строительства, финансов, производители строительных материалов, а также популярные блогеры, которые поделятся во время эфиров личным опытом приобретения своей первой недвижимости.

"На фоне охлаждения рынка важно продолжать развивать финансовую грамотность российских семей, помогать им планировать приобретение собственного жилья, а также предоставлять наиболее актуальную информацию о доступных мерах поддержки. В новом сезоне мы сфокусировались не только на актуализации прикладных знаний, мы обращаем внимание наших участников на "мягкие навыки" при принятии решений о покупке недвижимости", - приводятся в сообщении слова директора консультационного центра граждан ДОМ.РФ Михаила Ковалева.

Первый эфир нового сезона Ипотечного марафона состоится 16 октября и будет посвящен актуальным реалиям рынка недвижимости. Эксперты расскажут, на какие детали стоит обращать наиболее пристальное внимание при планировании покупки недвижимости.

Всероссийский ипотечный марафон проводится ДОМ.РФ с 2021 года при поддержке Минфина России и Банка России. Ожидается, что участие в мероприятиях марафона примут до 30 млн человек. В течение месяца на сайте спроси.дом.рф и в социальной сети "ВКонтакте" участников ждут бесплатные активности - пять эфиров с экспертами и блогерами, открытая база знаний о шести шагах при покупке жилья, в которой собраны короткие лекции о разных ситуациях при покупке и строительстве жилья и стендап-ролики с объяснением терминов сферы недвижимости, а также тестирование для проверки уровня знаний и розыгрыши. Присоединиться к марафону могут желающие решить жилищный вопрос или снизить финансовую нагрузку в рамках действующего кредита.