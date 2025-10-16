Депутат Кошелев: самозанятые смогут оформить льготную ипотеку через МФО

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ уточнил, что 100% акций таких организаций должны принадлежать субъекту РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Самозанятые и владельцы малого бизнеса, которым сложно подтвердить доход справкой по стандартной банковской форме, смогут оформить льготные ипотечные кредиты через микрофинансовые организации (МФО), 100% акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Соответствующий закон вступает в силу конце октября 2025 года. По словам депутата, решение было принято для того, чтобы обеспечить возможность взять ипотеку гражданам, которые по разным причинам не могут получить ее в банке.

"Речь идет о так называемых "нестандартных" заемщиках, которые оказались в своего рода "кредитной изоляции". Это самозанятые, фрилансеры и владельцы малого бизнеса, которым сложно подтвердить доход справкой по стандартной банковской форме. Плюс люди с исправляемой кредитной историей, которые сейчас демонстрируют хорошую финансовую дисциплину", - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о выдаче ипотек по государственным программам.

"МФО смогут выдавать кредиты в рамках семейной, IT, дальневосточной и арктической ипотеки. Право выдавать ипотеку получат только микрофинансовые организации со 100% государственным участием, причем в каждом субъекте РФ такая организация может быть только одна. Их деятельность будет регулироваться и контролироваться Банком России так же пристально, как и банковская", - сообщил Кошелев.

Кроме того, он отметил, что такое решение призвано ослабить монополию банков в сегменте региональных ипотечных программ и в перспективе сделать оценку заемщиков более гибкой. Предоставление легального инструмента МФО позволяет Банку России взять под строгий контроль те процессы, которые ранее могли существовать в "серой" зоне, например, когда люди брали дорогие потребительские кредиты на жилье, считает парламентарий.

"Нововведение - не замена банковскому кредитованию, а целенаправленная мера по расширению охвата государственных жилищных программ. Оно создает альтернативный канал финансирования для тех, кто в нем действительно нуждается, но при этом помещает его в строгие регуляторные рамки для минимизации рисков", - подытожил Кошелев.