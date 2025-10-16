В Москве число сделок с новостройками сократилось на 4,5% в третьем квартале

В управлении Росреестра по столице сообщили, что в жилом сегменте за третий квартал было оформлено более 20,3 тыс. сделок

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 28,9 тыс. сделок с жилыми и нежилыми новостройками зарегистрировано в Москве по итогам третьего квартала 2025 года, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило управление Росреестра по Москве со ссылкой на главу ведомства Игоря Майданова.

"В третьем квартале 2025 года столичным Росреестром зарегистрировано 28 973 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости - ко второму кварталу (24 916 ДДУ) показатель вырос на 16%. В годовой ретроспективе к результату июля - сентября прошлого года (30 350 ДДУ) показатель уступил 1,3 тыс. сделок или 4,5%", - цитируется Майданов.

В жилом сегменте за третий квартал было оформлено более 20,3 тыс. сделок, что на 9% больше, чем в прошлом году - 18,7 тыс.

В сентябре оформлено более 10,4 тыс. сделок с жилой и нежилой недвижимостью, что на 17,6% превышает итог августа - 8,9 тыс. ДДУ. Наиболее активную динамику продемонстрировал рынок коммерческой недвижимости, где было зарегистрировано свыше 3,1 тыс. сделок, что на 35,2% больше августовского показателя - более 2,3 тыс. сделок. В годовом выражении число ДДУ в жилом и нежилом сегменте выросло за сентябрь до 10,4 тыс. сделок, что на 3,2% больше результатов сентября 2024 года - 10,1 тыс. договоров. К аналогичному месяцу 2023 года (18,4 тыс. ДДУ) число оформленных сделок на первичном рынке недвижимости сократилось на 43%.

С жильем - 7,3 тыс. сделок - за год было оформлено на 15% больше договоров, чем в сентябре прошлого года - 6,3 тыс. сделок. С коммерческой недвижимостью - на 16,4% меньше к сентябрю прошлого года - 3,8 тыс. сделок.