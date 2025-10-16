Промпредприятиям компенсируют расходы на льготную ипотеку для сотрудников

Ожидается, что будет также проработан вопрос о наделении регионов правом давать дополнительные налоговые вычеты на приобретение жилья работникам промышленных предприятий

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать меры поддержки льготной ипотеки для работников промышленных предприятий. Речь в том числе идет о возмещении расходов компаний на субсидирование ставки, сообщает пресс-служба кабмина.

"Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом предстоит проработать и до 15 ноября представить в правительство предложения о возможности компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них", - указано в сообщении.

Также будет проработан вопрос о наделении регионов правом давать дополнительные налоговые вычеты на приобретение жилья работникам промышленных предприятий. Меры направлены на повышение доступности жилья для сотрудников промышленного сектора экономики.