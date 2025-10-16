Еще 23 регионам России одобрили заявки на расселение аварийного жилья

Субъектам направят более 8,3 млрд рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Еще 23 региона России вошли в новый этап программы расселения аварийного жилья в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Очередные решения одобрены для 23 регионов. Им будет направлено более 8,3 млрд рублей на переселение 15,8 тысячи человек из аварийных домов общей площадью порядка 285 тыс. кв. м. В целом по всем принятым решениям на сегодняшний день поддержку получили 68 регионов на общую сумму свыше 32 млрд рублей. Это позволит расселить около 901 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживают порядка 49,8 тысячи жителей", - сказал Марат Хуснуллин.

Среди регионов, которым одобрены заявки: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Архангельская, Самарская, Томская области и другие субъекты РФ.

Куратором программ является Минстрой РФ, оператором - Фонд развития территорий (ФРТ). По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, на сегодняшний день расселение по проектам КРТ ведется в 32 регионах. "Жилищные условия уже улучшили более 18 тысяч человек, переехав из непригодных для проживания домов общей площадью порядка 317 тыс. кв. м", - отметил он.

С 2025 по 2030 год в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано переселение 345 тысяч человек из 6,2 млн кв. м аварийного жилья.