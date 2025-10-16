Назван регион с наибольшей долей непроданных новостроек

Им стал Краснодарский край

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Наиболее высокий риск нераспроданности квартир в новостройках в РФ в 2025 году зафиксирован в Краснодарском крае (Сочи, Анапа, Новороссийск, Туапсе, Темрюк), Самаре и Красноярске. Об этом говорится в материалах bnMAP.pro, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Проектные остатки квартир в новостройках в Краснодарском крае (Сочи, Анапа, Новороссийск, Туапсе, Темрюк и другие) составляют в 2025 году 74%, на их продажу может уйти 5 лет и 7 месяцев. На продажу остатков новостроек в Самаре (69% от проектного объема) может уйти 5 лет и 1 месяц, в Красноярске - 4 года и 5 месяцев (56% от проектного объема)", - отмечается в материалах. Согласно презентации, эти города имеют самые большие риски нераспроданности первичного жилья.

Наименьший риск нераспроданности квартир - 1 год и 8 месяцев - у Нижнего Новгорода, Москвы и Севастополя, где нереализовано 65%, 63% и 70% проектных остатков жилья соответственно.

Как отметил директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе, при значительном прогнозном сроке реализации проектных остатков девелоперы подходят к получению разрешений на ввод в эксплуатацию (РВЭ) со значительным объемом нереализованных лотов и вынуждены продавать уже готовый продукт. "Есть вероятность, что к этому моменту девелоперы остаются с более дорогим предложением - более крупными квартирами, потому что мелкие и доступные форматы распродаются обычно первыми. Такие лоты реализовать сложнее, и для компаний это означает возможное падение оборота и сокращение денежного потока", - сказал он.

Ранее аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) предупредили, что строительная отрасль РФ может столкнуться с ростом напряженности из-за замороженных строек и снижением доступности жилья без системных мер государственного регулирования. Кроме того, вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-юг" Владимир Кравченко сообщал ТАСС, что на реализацию строящихся объектов в Краснодаре потребуется более четырех лет из-за высокой затоваренности рынка.