ВТБ продал отель Hyatt Regency на севере Москвы

Параметры сделки не раскрываются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ВТБ в рамках своей стратегии по продаже непрофильных активов продал отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, расположенный рядом со стадионом "Динамо" на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"В рамках объявленной стратегии по продаже непрофильных активов ВТБ реализовал гостиничный комплекс Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park", - сказали в пресс-службе, указав, что параметры сделки не раскрываются.

В конце мая первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что группа ВТБ в рамках своего плана по сокращению непрофильных активов в этом году планирует сконцентрироваться на продаже непрофильной недвижимости, в том числе выйти из гостиничного бизнеса.