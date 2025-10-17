В России стоимость аренды жилья на ноябрьские праздники выросла на 15%

Средняя цена посуточной аренды составила до 4,5 тыс. рублей за ночь, сообщили в сервисе Суточно.ру

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость посуточной аренды жилья для туристов на ноябрьские праздники в России увеличилась на 15%, до 4,5 тыс. рублей за ночь. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

"Средняя стоимость аренды жилья в России на ноябрьские праздники составляет 4 485 рублей за сутки, что на 15% выше, чем годом ранее", - рассказали аналитики.

Согласно исследованию, в перечень российских городов с самой дорогой арендой на праздники вошли Нижний Новгород - 5 575 рублей за сутки, Москва - 5 420 рублей, Ярославль - 4 920 рублей, Казань - 4 690 рублей, Санкт-Петербург - 4 070 рублей, Кисловодск - 4 255 рублей. Наиболее бюджетные варианты проживания - в Сочи (3 890 рублей), Краснодаре (3 865 рублей) и Калининграде (3 465 рублей).

При этом по сравнению с 2024 годом цены выросли практически во всех городах. Наибольший прирост зафиксирован в Краснодаре (+33%), в Нижнем Новгороде и Кисловодске (+25%). В Санкт-Петербурге ставки увеличились на 20%, в Казани - на 17%, в Ярославле - на 15%, в Калининграде - на 12%, в Москве - на 9%. Практически без изменений остались цены в Сочи - рост не превысил 1%.

По данным аналитиков, в среднем туристы арендуют жилье на трое суток, преобладают бронирования для семей и компаний. Россияне предпочитают снимать жилье ближе к праздникам, ранних бронирований меньше.