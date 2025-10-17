В РФ число сделок с новостройками в миллионниках за квартал выросло на 21%

Было заключено около 59,5 тыс. договоров долевого участия

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Число сделок с новостройками в третьем квартале 2025 года в городах-миллионниках России увеличилось на 21% (до 59,5 тыс. договоров долевого участия) в сравнении с показателями предыдущего квартала. Об этом сообщили ТАСС аналитики сервисов "Яндекс недвижимость" и "Пульс продаж новостроек".

"В третьем квартале 2025 года во всех городах-миллионниках зафиксирован рост числа сделок по приобретению квартир в новостройках ко второму кварталу. В сумме по миллионникам было заключено около 59,5 тыс. договоров долевого участия против 49,1 тыс. во втором квартале (+21% кв./кв.). В годовом сопоставлении (к третьему кварталу 2024 года) рост числа сделок составил 11,9%", - отметили аналитики.

Общая площадь проданных в июле-сентябре строящихся квартир составила около 2,8 млн кв. м, что на 15% больше по сравнению с результатами апреля-июня. Среди мегаполисов лидерами квартального роста стали Самара (+64,6% кв./кв., около 1,4 тыс. сделок), Нижний Новгород (+53,8%, около 1,8 тыс.), Уфа (+49,6%, около 2,6 тыс.), Краснодар (+46,7%, около 4,6 тыс.) и Пермь (+32,2%, около 1,8 тыс. сделок). По абсолютному числу сделок лидируют Москва (около 18,6 тыс., +10,3% кв./кв.) и Санкт Петербург (около 8,4 тыс., +11,3%).

"В третьем квартале ключевая ставка снижалась дважды, что стало важным фактором роста активности покупателей. <...> Это говорит о том, что рынок реагирует не только на сезонный фактор, но и на смягчение денежно-кредитной политики", - сказал коммерческий директор "Яндекс недвижимости" Евгений Белокуров.