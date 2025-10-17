В Москве выросло число выдачи сведений из ЕГРН о характеристиках недвижимости

По словам главы Росреестра по столице Игоря Майданова, чаще всего заказывали выписки об основных характеристиках объектов, переходе прав и зарегистрированных договорах долевого участия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Число запросов на выдачу сведений об основных характеристиках объекта недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) выросло в два раза с начала 2025 года - до 2 млн выданных выписок. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице со ссылкой на главу ведомства Игоря Майданова.

"За 9 месяцев 2025 года в Москве выдано свыше 41 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости. При этом чаще поступали запросы на выдачу сведений об основных характеристиках объекта недвижимости - за год спрос на данные выписки вырос в два раза до 2 млн выданных сведений - 976 тыс. в прошлом году", - говорится в сообщении.

По словам Майданова, чаще всего заказывали выписки об основных характеристиках объектов недвижимости, переходе прав и зарегистрированных договорах долевого участия (ДДУ). "На три вида таких сведений пришлось свыше 3,7 млн запросов, что на 76% выше результата за 9 месяцев 2024 года (порядка 2,1 млн аналогичных выписок)", - отметил он.

Для отдельных категорий граждан на получение выписок из ЕГРН предусмотрена льгота в размере 50%. Это ветераны боевых действий, ветераны ВОВ, инвалиды и многодетные семьи. С начала года в Москве выдано более 5 тыс. льготных сведений из ЕГРН, сообщила директор филиала ППК "Роскадастр" по столице Елена Спиридонова.