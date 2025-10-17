Задолженность населения по ипотеке в сентябре выросла на 0,8%

Объемы выдач составили 404 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Задолженность населения по ипотеке, по предварительным данным, в сентябре 2025 года возросла на 0,8% после 0,9% в августе, говорится в материалах Банка России.

"По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 0,8% (+0,9% в августе). Ипотечный портфель на балансе банков вырос на 1%", - отмечается в документе.

Объемы выдач составили в сентябре 404 млрд рублей (в августе - 392 млрд рублей). При этом доля ипотеки, выдаваемой по госпрограммам, остается значительной и составляет порядка 80%. По наиболее востребованной "Семейной ипотеке" предоставлено 271 млрд рублей после 278 млрд рублей месяцем ранее. Выдачи по госпрограммам поддерживает в том числе повышенное возмещение для банков из бюджета по "Семейной ипотеке" и "Дальневосточной ипотеке".

Кроме того, по данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки постепенно увеличиваются, но их объемы остаются небольшими, поскольку ставки все еще высоки. Так, в конце сентября средняя маркетинговая ставка по рыночным программам снизилась на 1,1 проц. пункта по сравнению с концом августе и составляла 21,3%. По предварительным данным, в сентябре предоставлено 92 млрд рублей против 73 млрд рублей в августе.