Средняя выплата по страховке сдаваемых в аренду квартир составила 35 тыс. рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Авито Недвижимость" и "АльфаСтрахование" подвели итоги пилотного проекта по страхованию сдаваемых в долгосрочную аренду квартир. Размер средней выплаты составил 35,7 тыс. рублей, а один из собственников за сломанные холодильник, диван и межкомнатные двери получил почти 80 тыс. рублей, рассказали ТАСС в "Авито Недвижимости".

"В соответствии с экспериментом, собственник, который сдал квартиру через "Авито Недвижимость" в долгосрочную аренду и выполнил ряд простых условий, в том числе вел переписку в чате с арендодателем на платформе, получал бесплатную страховку имущества на шесть месяцев. Она распространялась на внутреннюю отделку (пол, стены, потолок) и движимое имущество (мебель, техника) квартир. Сумма покрытия до 120 тыс. рублей по одному объекту недвижимости - что в большинстве случаев в разы больше арендного платежа за месяц", - рассказали в сервисе.

Срок действия пилота - август-сентябрь 2025 года. За это время было выдано более 100 тыс. страховых полисов.

"Средний срок выплаты составил 5-7 рабочих дней, а средняя сумма - 35,7 тыс. рублей. Выплаты производились в том случае, если, например, жилец случайно разбил вазу или задел велосипедом стекло двери на балкон, его ребенок разрисовал обои, а собака погрызла дверной косяк", - пояснили в "Авито Недвижимости".

"Так, владелец квартиры в Анапе получил возмещение в 38 тыс. рублей за поврежденные шкаф, гарнитур и диван в комнате, обеденные стул и стол на кухне, а также унитаз в ванной. Страховка полностью покрыла ущерб. А собственнику квартиры в Люберцах по результатам независимой экспертизы выплатили 79 тыс. рублей. Этого хватило, чтобы починить холодильник, диван и межкомнатные двери", - отметили в сервисе.

По данным "Авито Недвижимости", около половины собственников боятся порчи имущества при сдаче объектов в долгосрочную аренду, а почти каждый третий уже сталкивался с подобной проблемой.

В целом, отметили в сервисе, предложение на рынке длительной аренды жилья в России растет - положительная динамика была отмечена в 40 из 42 городов исследования.

"Заметнее всего выбор увеличился в Липецке (в 2,2 раза), Краснодаре (+86%), Туле (+78%), Ставрополе (+77%), Ижевске (+71%), Челябинске (+60%) и Смоленске (+59%). Дешевле всего снять квартиру по итогам первой половины октября 2025 года стоит в Брянске (20 тыс. рублей), Кирове (22 тыс. рублей), Ульяновске (23 тыс. рублей), Саратове, Воронеже, Иванове, Смоленске и Липецке (по 25 тыс. рублей)", - сообщили в пресс-службе "Авито Недвижимости".