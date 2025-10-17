В ДФО на программу доступного арендного жилья предусмотрели 3,4 млрд рублей

Проект помогает востребованным специалистам снимать квартиры по ставке 1/3 от рынка

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 3,4 млрд рублей предусмотрено в бюджете РФ на 2026-2028 годы для субсидирования арендной платы по программе "Доступного арендного жилья" на Дальнем Востоке. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"По поручению президента реализуется программа "Доступного арендного жилья". Оператор программы - ДОМ.РФ. Семьям передано более 1 300 квартир. В планах построить и передать еще 11 тыс. квартир. Для субсидирования арендной платы в бюджете на трехлетку предусмотрены 3,4 млрд рублей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр отметил, что программа помогает востребованным специалистам снимать квартиры по ставке 1/3 от рынка. "Буквально вчера получили резолюцию президента на обращение Виталия Леонтьевича Мутко с разрешением перераспределить остаток квартир на Арктическую зону - 401 квартира. Так что в Арктике тоже фактически эта программа в ближайшее время будет запущена и позволит привлекать востребованных специалистов", - пояснил он.

Ранее Чекунков сообщал, что реализация программы "Доступное арендное жилье в Арктике" в первую очередь начнется с Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.