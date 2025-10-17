Минстрой оптимизирует инвестиционно-строительный цикл для снижения цены на жилье

Замглавы ведомства Никита Стасишин отметил, что жилье должно быть доступно гражданам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Минстрой ищет варианты снижения инвестиционного цикла в жилищном строительстве РФ, это поможет уменьшить стоимость новостроек. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе конференции для застройщиков жилья "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству".

"У нас сейчас идут ряд изменений в законодательство. <...> Мы, наверное, точно что-то предложим - то, что оптимизирует инвестиционный цикл и даст возможность снизить затраты в моменте, которые влияют на инвестиционную себестоимость и в итоге на стоимость квадратного метра. Потому что жилье должно быть доступно гражданам", - сказал замминистра.

Стасишин добавил, что в следующие два года на рынке недвижимости РФ могут быть непростыми. "Но я точно знаю, что вместе мы справимся", - заключил он.