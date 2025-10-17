Минстрой назвал отметку в 3,5 трлн рублей по выдаче ипотеки приемлемой

Это будет означать, что в отрасли "все более-менее в порядке", заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Преодоление отметки по выдачам ипотеки в РФ в 2025 году в 3,5 трлн рублей будет означать, что в отрасли "все более-менее в порядке". Об этом заявил в ходе конференции для застройщиков жилья "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству" Сбербанка замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"В январе - августе 2025 года, по данным Банка России, было выдано 502,4 тыс. ипотек в количественном выражении (-48,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на сумму более 2,2 трлн рублей (-37,3% год к году). За оставшиеся четыре месяца должно, теоретически, быть выдано ипотек на сумму еще 1,75 трлн рублей <...> Если мы перешагнем в 2025 году цифру в 3,5 трлн рублей по выдачам ипотек, это будет означать, что в отрасли все более-менее в порядке", - сказал он.

В ходе дискуссии директор департамента "Домклик" Алексей Лейпи отметил, что прирост ипотечного портфеля в РФ составит по итогам 2025 года 4 трлн рублей. "В 2025 году отрасль не получила и половину того, что получала в 2023 году (было выдано 7,8 трлн рублей ипотек - прим. ТАСС). Однако все покажет четвертый квартал текущего года", - отметил он.