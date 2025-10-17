Кумпилов: Адыгея увеличила ввод жилья на 18% по итогам 9 месяцев 2025 года

Приоритетное внимание при этом власти уделяют социальным аспектам, сообщил глава республики

МАЙКОП, 17 октября. /ТАСС/. Ввод жилья в Адыгее по итогам девяти месяцев текущего года составил 477,14 тыс. кв. метров, он вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Приоритетное внимание при этом власти уделяют социальным аспектам, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов по итогам заседаниия штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Ключевой вопрос - ход реализации в регионах нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В части достижения ключевых показателей Марат Шакирзянович отметил высокие результаты ряда субъектов, в их числе - Адыгея. По итогам девяти месяцев 2025 года на территории Адыгеи введено в эксплуатацию 477,14 тыс. кв. метров жилья или 118% к соответствующему периоду 2024 года. В центре внимания - вопросы обеспечения жильем детей-сирот, молодые семьи, переселение граждан из ветхого жилья", - написал Кумпилов.

Власти региона планомерно продолжают обеспечивать жильем детей-сирот. По итогам 2024 года квартиры получили 150 человек, в текущем году - столько же, уточнили в пресс-службе главы республики. На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Адыгее выделили 410,2 млн рублей. в 2025 году.

Как ранее сообщили ТАСС в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики, Адыгея реализует до 2032 года 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ), половина из которых - в республиканском центре, Майкопе. Общая жилая площадь, планируемая к вводу, превысит 1,7 млн кв. метров. На сегодняшний день в республике более 50 застройщиков осуществляют свою деятельность на рынке строительства жилья.