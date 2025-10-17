В Карелии приобрели 386 квартир в новостройках для расселения аварийного жилья

Из них 251 квартиру приобрели в строящемся доме в Петрозаводске на улице Белинского, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Карелии приобрели 386 квартир в двух новостройках для расселения аварийного жилья, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков.

"Хорошая новость: мы приобрели 386 квартир в двух новостройках для расселения аварийного жилья. По результатам торгов победителем признана Карелстроймеханизация - компания, на счету которой уже не один построенный дом в рамках программы расселения", - сказано в сообщении.

По словам Парфеничкова, 251 квартиру приобрели в строящемся доме в Петрозаводске на улице Белинского, сдать который планируют в ноябре 2026 года. Еще 135 квартир купили в строящемся доме в Беломорске, расположенном на улице Строителей. Его сдача запланирована в июле 2026 года, в ближайшее время компания приступит к внутренней отделке. В ноябре власти проведут торги по Питкяранте, там в строящихся домах планируется приобрести 40 квартир.

"Таким образом, за первые полтора месяца новой программы расселения, которую мы реализуем по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", заключим контракты более чем на 3 млрд рублей из 6 млрд", - отметил Парфенчиков.

В 2023 году в Карелии досрочно завершили программу расселения аварийного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года. Это позволило улучшить жилищные условия более 8 тыс. человек. В новый этап программы вошли дома, признанные аварийными после 2017 года.

Новая программа рассчитана до 2030 года. Для ее реализации будут использовать такие механизмы, как компенсация стоимости аварийного жилья, приобретение квартир на вторичном рынке, комплексное развитие территорий, а также строительство многоэтажных домов под расселение.